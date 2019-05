Roma, lo strano rogo nella società di consulenza gestita da Gerbi, uomo vicino al boss Senese

L'altra notte i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in Largo Messico, al Salario. A prendere fuoco la sede della Professional & Partners group, società di consulenza nel settore assicurativo. I locali e tutto il materiale all’interno sono andati distrutti. A lanciare l’allarme i residenti che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. Non sono ancora chiare le cause. Non si esclude nessuna ipotesi dal cortocircuito all’incendio doloso. Sul posto è intervenuta la polizia. Ma di cosa si occupa la Professional & Partners group? Consulenza e assistenza legale per il risarcimento danni per lesioni fisiche. Non è sconosciuta. Anzi. Molti vip si sono rivolti a loro. Nel 2015 era finita in una indagine dei Ros. All’epoca, gestita da Raffaele Gerbi, aveva avuto un ruolo fondamentale nei rapporti tra il gruppo di Carminati e il clan Senese. Sulla società di consulenza nel settore assicurativo, si era concentrata l’attenzione dei carabinieri.



Scrive il Ros: «Angelo Senese (fratello del boss Michele) risultava formalmente impiegato presso la società gestita da Gerbi; pur figurando come semplice dipendente, percepiva un corrispettivo in denaro pari al doppio di quello dei proprietari». Tra gli impiegati c’era la figlia del narcotrafficante Alessandro Savioli. Gerbi era finito sotto accusa per aver ottenuto per l’ex tronista Antonio Capuano, positivo all’alcol test, un risarcimento da 1,2 milioni da Assicurazioni di Roma (partecipata al 74% dal Comune e per il 26% da Ama, Cotral e Atac). Capuano nel 2011 alla guida dell’auto senza assicurazione, con un tasso alcolemico oltre norma, si schiantò contro un bus Cotral. Diversi personaggi noti si sono rivolti a Gerbi. La stessa Alda D’Eusanio quando nel 2015 venne travolta da uno scooter in Corso Vittorio Emanuele. Nel 2018 il nome della Professional & Partners group era finito in una indagine dei carabinieri del Comando provinciale con l’operazione “Jolly” che partiva da due centrali di riciclaggio a disposizione di chiunque volesse ripulire denaro di illecita provenienza. Per gli investigatori il punto di contatto tra i due gruppi sarebbe Stefano Taccini, imprenditore che operava nel settore del commercio di auto in passato arrestato per operazioni di riciclaggio a favore di Enrico Nicoletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA