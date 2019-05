​Roma, allarme sul Campidoglio: a rischio crisi di liquidità

Ultimo aggiornamento: 07:39

L'equazione del debito pregresso della Capitale , i 12 miliardi di euro di passivo accumulati prima del 2008 e il cui pagamento è affidato a un commissario straordinario, ha una e una sola soluzione possibile: la norma salva-Roma così com'era scritta prima che Matteo Salvini la dimezzasse nel drammatico consiglio dei ministri in cui Lega e Cinque Stelle hanno sfiorato la rottura. Che non ci sia altra soluzione all'accollo di un pezzo del debito da parte dello Stato, lo ha spiegato lo stesso commissario al debito, Alessandro Beltrami, che ieri è stato ascoltato in Commissione bilancio alla Camera. Il testo del salva-Roma uscito dal consiglio dei ministri dopo gli stralci voluti da Salvini è un pasticcio pericoloso non solo per il Campidoglio, ma anche per il Tesoro. Beltrami ha spiegato che tutte «le criticità» che oggi è chiamato ad affrontare lui, si scaricheranno sui conti della Capitale. Di che criticità si tratta? Di una «crisi di liquidità» prevista per il 2022 e che durerà fino al 2034. Significa che per più di 10 anni i 300 milioni che versa lo Stato e i 200 milioni che versano i romani con l'addizionale Irpef del 4 per mille, non saranno sufficienti a ripagare le rate dei mutui. E questo nonostante la Cassa Depositi e Prestiti abbia accettato di allungare le scadenze di vecchi mutui per 1 miliardo di euro concessi al Comune di Roma fino al 2048 riducendo, ma non eliminando, l'ammanco di cassa. Questo anche perché le banche private, Intesa e Dexia su tutte, che vantano 78 contratti di mutuo per 2,4 miliardi di euro, non hanno accettato una rinegoziazione simile a quella concessa dalla Cassa al commissario. Beltrami ha anche spiegato che l'altra strada possibile, farsi anticipare delle somme scontando i futuri contributi dello Stato, non è conveniente, avrebbe dei costi elevatissimi in termini di interessi da riconoscere alle banche.L'unica soluzione, insomma, è che lo Stato nazionalizzi una parte del debito. In particolare il famigerato Boc, il cosiddetto Colosseum Bond, l'obbligazione da 1,4 miliardi più altri 2,2 di interessi, che scade nel 2048. Riportare il Colosseum Bond nei conti del Campidoglio equivarrebbe a mettere una bomba termonucleare nel bilancio della Capitale. In gergo tecnico questo Boc viene definito «bullet», che in italiano significa proiettile. Il nome racconta molto del meccanismo di questa obbligazione. Ogni anno, per i prossimi 30 anni, si devono pagare soltanto gli interessi (75 milioni l'anno nel caso del Colosseum Bond). Poi, nel 2048 in un colpo solo vanno restituiti gli 1,4 miliardi del capitale. Un ingranaggio talmente pericoloso che dal 2010 è stato vietato per legge ai Comuni. Prima però, era stato previsto che i sindaci che in portafoglio avessero dei Boc dovessero mettere da parte anno per anno una somma per rimborsare a scadenza il capitale. Roma però, avendo trasferito il Colosseum Bond al commissario, non ha accantonato questi fondi. Se fosse costretta a farlo rischierebbe più di una crisi di liquidità, la bancarotta. Ma se non fosse costretta a farlo le conseguenze potrebbero essere anche peggiori. Chi ha sottoscritto il Boc di Roma (quotato in Borsa) oggi sa che a pagare il debito è lo Stato. E si sente tutelato. Se il titolo fosse trasferito al Comune, la garanzia sarebbe solo il bilancio di Roma. Altra storia, soprattutto considerando l'assenza del fondo di ammortamento. Ne scaturirebbero cause legali che, al limite, potrebbero portare alla richiesta di rimborso anticipato dell'obbligazione. Il problema a quel punto sarebbe nazionale. Il salva-Roma, insomma, è in realtà un salva-Italia. Lega a parte, tutti i partiti appoggiano il ritorno alla versione originale della norma proposta dai Cinque Stelle e che i grillini ripresenteranno come emendamento al decreto Crescita. Anche Silvio Berlusconi, parlando a Porta a Porta, ha detto che «Salvini sbaglia» e che Roma «va aiutata», perché «è la capitale di tutti gli italiani».