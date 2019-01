Roma, Raggi: con nuovo regolamento rilanciati gli orti urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Con il nuovo Regolamento degli orti urbani, approvato dalla Giunta capitolina, abbiamo voluto rilanciare un'importante realtà che negli anni si è diffusa in maniera spontanea e frammentaria e che ora, ove possibile, sarà regolarizzata: abbiamo anche voluto mettere a disposizione di singoli ed associazioni un maggior numero di aree coltivabili». Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. «Sono due le principali novità introdotte dal Regolamento - aggiunge la Raggi - per l'affidamento in comodato d'uso e la gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione di orti e giardini urbani: la possibilità di chiedere in concessione aree sulle quali gravino progetti di urbanizzazione e la definizione di orti spot. Nel primo caso, infatti, sarà possibile realizzare orti o giardini anche nelle zone su cui sono stati approvati Piani di zona non ancora realizzati; nel secondo, si potranno coltivare mini orti, aree inferiori ai 50 metri quadrati in assegnazione diretta a singoli cittadini. Sarà un aiuto concreto per quei cittadini che produrranno in proprio una parte del fabbisogno di ortaggi e costituirà un'avanzata esperienza di autogestione dei beni comuni».