Roma, Raggi: «Zozzoni multati a Campo dei Fiori» Video

«Prosegue la nostra battaglia contro chi sporca la nostra città in una zona che è stata oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. Ecco cosa succedeva a Campo de' Fiori, in una delle piazze più belle del centro di Roma». Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha postato un video che immortala alcune persone che abbandonano sacchi di rifiuti nella piazza dove ogni mattina si tiene uno dei mercati più famosi della capitale. «I commercianti lasciavano rifiuti in strada in pieno giorno, sotto gli occhi di turisti e cittadini. Solo nella prima giornata di controlli, effettuati dal Nucleo Pics Ambiente, sono state sanzionate 9 attività commerciali per abbandono ed errato conferimento rifiuti per un totale di circa 6000 euro». «I controlli continueranno nei prossimi giorni. Per favore continuate ad inviare le vostre preziose segnalazioni, insieme vinceremo la battaglia contro gli zozzoni: i romani onesti sono di più».

