Roma: rifiuti speciali in strada, denunciato il titolare di un'officina abusiva a Boccea

Due persone sono state denunciate dagli agenti del Nad ( Nucleo ambiente decoro) dellaCapitale per violazione delle normative ambientali.L'intervento a seguito di una segnalazione relativa a quattro grandi contenitori lasciati a margine di una strada. Dopo diversi accertamenti, gli agenti sono risaliti a uno dei responsabili: il titolare di un'autofficina in zona, risultata completamente abusiva.L'uomo non potendo smaltire regolarmente l'olio esausto aveva pensato di affidarsi ad una persona «di fiducia», non curandosi minimamente dei potenziali rischi per l'ambiente. I due sono stati denunciati e a carico del titolare della società, sono state disposte sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro, oltre al sequestro dell'officina abusiva e di tutti imacchinari all'interno.