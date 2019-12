Roma, strada in salita per portare gli scarti fuori dal Lazio: si sfilano Emilia e Sardegna

Roma realizza la nuova discarica con molta calma e con due anni di ritardo rispetto alla chiusura di quella di Colleferro ampiamente annunciata. E per la fase transitoria conta sull’aiuto delle altre regioni. Al momento sono operativi due accordi con Marche e Abruzzo, che però prevedono di riportare nel Lazio gli scarti del materiale già lavorato.



Si sperava in un’intesa con la Regione Sardegna, ma ieri è intervenuto il presidente Christian Solinas che ha detto no alla spazzatura della Capitale: «La Sardegna non accoglie rifiuti provenienti da altre regioni italiane. Non sono disponibili volumetrie eccedenti, il fabbisogno isolano e le risultanze dei rapporti sulla gestione dei rifiuti urbani di Ispra e Arpa Sardegna non consentono di dare corso alla richiesta di accordo per alcun tipo di rifiuto». Non esattamente un’apertura. Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama, nei giorni scorsi ha parlato dell’accordo con Hera, importante multiutility dell’Emilia-Romagna, a cui da anni la municipalizzata consegna già una parte di scarti. Ha assicurato che c’è pronto un potenziamento dell’intesa, proprio per superare la fase transitoria a rischio per la chiusura della discarica di Colleferro e la mancanza di una alternativa a Roma. Bene, questo annuncio di Zaghis ha già scatenato la bagarre in Emilia-Romagna, dove si vota il 26 gennaio.

Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente della giunta di Stefano Bonaccini ricandidato per il centrosinistra, ha risposto agli attacchi della candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni, dicendo che non ci sarà un incremento dei rifiuti romani. Significa che in realtà l’intesa Ama-Hera c’è, ma l’aumento di scarti romani è destinato ad impianti di proprietà della multiutility sparsi in altre regioni italiane. Ma il caso Roma continua a infiammare le elezioni dell’Emilia-Romagna, tanto che ieri ne ha parlato anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che in questi giorni è spesso da quelle parti: «Il Pd ha trasformato l’Emilia-Romagna nella pattumiera d’Italia e di Roma in particolare così da salvare la Raggi e Zingaretti». A onor del vero, Roma quando esporta spazzatura è bipartisan e manda importanti quantitativi di rifiuti (in particolare l’organico) anche in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, governate entrambe dal centrodestra.

