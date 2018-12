Roghi di rifiuti, allerta Capodanno: operatori-sentinelle per evitare tragedie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cassonetti bruciati in diverse zone di Roma, con i roghi favoriti anche dai ritardi che si sono accumulati per la raccolta dei rifiuti, fanno scattare l'allarme per Capodanno, con gli operatori dell'Ama allertati per fare da sentinelle ed evitare rischi per i cittadini. Anche l'altra notte le fiamme hanno colpito diversi contenitori dell'immondizia in giro per la Capitale: tra gli altri, due secchioni sono andati a fuoco in via delle Repubbliche Marinare a Ostia nella tarda serata di sabato, mentre verso l'alba di ieri è divampato un altro incendio di cassonetti in via Casimiro Manassei, in zona Colli Portuensi. E stanotte si aggiungerà anche l'incognita dei botti di San Silvestro, nonostante l'ordinanza firmata ieri da Virginia Raggi.LO STOPIl provvedimento della sindaca prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici per 48 ore - dalla mezzanotte di ieri alle 24 di domani - su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. «I botti e le esplosioni, come è noto, rischiano di provocare incidenti soprattutto nei luoghi affollati e in presenza di minorenni», sottolinea l'inquilina del Campidoglio. Ma il timore è che qualcuno possa violare l'ordinanza approfittando proprio del caos di questi giorni, con l'Ama che cerca faticosamente di riportare alla normalità una situazione resa particolarmente difficile dall'incendio all'impianto Tmb di via Salaria, e aggravata ulteriormente dal periodo delle festività di fine anno.LE SENTINELLEAll'azienda di via Calderon de la Barca è quindi scattato l'allarme per la notte San Silvestro. Già lo scorso anno è stato riscontrato un incremento degli incendi nei cassonetti a Capodanno, complice proprio il diffuso utilizzo dei fuochi d'artificio. Quest'anno i botti dovrebbero essere fortemente ridotti dal provvedimento della sindaca, ma c'è il problema dell'eccesso di rifiuti per le strade che, molto probabilmente, sta ispirando anche alcuni improvvisati piromani. Per questo motivo gli operatori dell'Ama sono stati sensibilizzati affinché mettano in campo un capillare monitoraggio, a caccia di principi d'incendio, per allertare immediatamente i vigili del fuoco. Ma si fa appello anche alla sensibilità dei romani, affinché segnalino anche movimenti sospetti: toccherà poi alle forze dell'ordine, e in particolare alla polizia locale, cercare di cogliere sul fatto chi appicca le fiamme.LE CONSEGUENZEIn caso di incendio, peraltro, si creano ulteriori danni, organizzativi ed economici, anche al sistema della raccolta: i rifiuti bruciati devono essere rimossi con particolari procedure e, una volta ripulita la postazione, bisogna sostituire i cassonetti con nuovi contenitori. Due complicazioni che l'Ama vuole fortemente evitare.