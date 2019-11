Ama, entro il 2020 sessanta nuovi compattatori per i rifiuti

Già il prossimo mese, grazie allo sblocco delle consegne effettuato dal nuovo amministratore unico di Ama spa, entreranno in servizio 25 nuovi compattatori, con ulteriori 35 in arrivo entro il primo trimestre 2020, per un totale di 60 mezzi: circa un terzo in più della flotta pesante attualmente a disposizione. Questi nuovi mezzi garantiranno servizi di raccolta ancora più efficienti. Lo rende noto Ama spa. © RIPRODUZIONE RISERVATA