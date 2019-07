Spagna, Francia, Hong Kong: l’immondizia romana è famosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La basura acaba con la dolce vita romana”. La spazzatura finisce con la dolce vita romana. Così titolava un mese fa El Mundo e questo leggevano gli spagnoli che stavano programmando un viaggio e magari avevano pensato a Roma. Qualche giorno fa invece il South China Morning Post spiegava ai lettori (e potenziali viaggiatori) di Hong Kong che «Roma può essere eternamente frustrante» e che sorprendentemente pochi turisti tornano una seconda volta.Magari gli inglesi leggono descrizioni più generose? Non proprio. Sito di Skynews, che riprende un servizio tv. Il titolo riassume le dichiarazioni di un romano: «Siamo diventati il terzo mondo». Aggiunge: Roma ha finito lo spazio per la sua spazzatura, precisa che i rifiuti stanno sommergendo la Capitale, correda il tutto con una foto di strade invase dall’immondizia. Mettiamoci nei panni di un turista inglese che sta decidendo se visitare Roma, Parigi o Madrid. I francesi invece su Le Figaro leggono che «Roma è in apnea per l’ennesima crisi dei rifiuti». In compenso i quotidiani del sud e del nord America avvertono che a Roma i medici hanno detto che c’è il rischio di un’emergenza sanitaria per i rifiuti. Ecco, con questa vetrina internazionale il miracolo è che i turisti vengano ancora a Roma.