Ama Roma, torna la raccolta dei rifiuti ingombranti

Da domenica 14 giugno, a Roma si potrà tornare a smaltire i rifiuti ingombranti dalle 8 alle 13 per la prima volta dopo il lockdown a causa del coronavirus. Si inizia con i Municipi dispari dove torna l'iniziativa "Il tuo quartiere non è una discarica". Si tratta della raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti come mobili, elettrodomestici, computer, telefoni.

Ecco l'elenco dei punti di raccolta.

Torneranno ad essere nuovamente aperti di domenica mattina anche 9 Centri di Raccolta (6 nei municipi dispari più 3 nei municipi pari).​

Ad annunciare la ripresa della raccolta è stata la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook. «La campagna, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio - spiega la sindaca - vuole incentivare la corretta raccolta dei rifiuti. Vi ricordo, inoltre, che per disfarsi dei rifiuti ingombranti Ama mette a disposizione i Centri di Raccolta Aziendali aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio al piano strada. Le possibilità per conferire in modo corretto ci sono. Invito tutti i cittadini a utilizzarle per contribuire a tenere più pulita la nostra città».

Il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dai cittadini, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza. Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno, come sempre, differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

«Finalmente possiamo restituire alla cittadinanza questo appuntamento a cui i romani hanno sempre risposto numerosi - sottolinea l'amministratore unico di Ama, Stefano Zaghis - L'edizione 2020 de Il Tuo quartiere non è una discarica aveva visto i primi due appuntamenti a gennaio e a febbraio, ma poi il sopraggiungere del lockdown ci ha necessariamente costretti a sospendere la campagna. Ora ripartiamo adottando misure ad hoc, necessarie a garantire la sicurezza degli utenti e dei nostri dipendenti. Invito per questo i cittadini romani a osservare le modalità di conferimento stabilite e gli orari di accesso ai punti di raccolta».

Ultimo aggiornamento: 15:23

