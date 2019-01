Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Genzano hanno arrestato D.C.F., romeno di 45 anni, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, in stato di ubriachezza, mentre era nella propria abitazione, ha iniziato a picchiare la moglie che si è difesa colpendolo con un manico di scopa. © RIPRODUZIONE RISERVATA