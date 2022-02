​Roma, rider picchiato in centro: accerchiato e preso a calci e pugni da dieci giovani ubriachi

Un'altra aggressione ai rider. Ieri sera in centro a Roma, un fattorino è stato accerchiato e picchiato da dieci giovani. Il fatto è accaduto a piazza delle Cinque Lune, a due passi da piazza Navona. Il rider, mentre era in servizio, ha cercato di farsi largo tra le persone, finché non ha trovato l'ostruzione di un gruppo di ragazzi, che secondo il racconto dell'uomo aggredito erano ubriachi e lo hanno preso a calci e pugni.

Dopo l'aggressione è stato portato all'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Sull'accaduto adesso indagano i carabinieri, che cercano di risalire agli autori del pestaggio. Non è il primo caso di aggressione a un rider. Lo scorso anno era successa la stessa cosa nel quartiere Torpignattara.