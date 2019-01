«Ridammi i miei soldi» e aggredisce i genitori del debitore: arrestato 19enne

Un prestito finito male. Violenza, minacce e una ferita, per un debito di 500 euro, con il creditore che ha fatto irruzione a casa del debitore, aggredendo i suoi genitori e ferendo con un coltello la madre. Un 19enne, originario di Salerno, ma da tempo residente a Roma, è stato arrestato con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.



Il giovane, con precedenti penali, qualche tempo fa aveva prestato 500 euro ad un suo conoscente di 23 anni, il quale si era impegnato a restituire la somma di denaro in pochi giorni. Non avendo ottenuto la restituzione del debito nei tempi pattuiti, il 19enne ha deciso di dare una svolta all'empasse, presentandosi a casa del debitore, armato di coltello, deciso a riavere i suoi soldi. In casa, il giovane ha trovato solamente i genitori ai quali ha chiesto, con sempre più insistenza e veemenza, la restituzione dei 500 euro.



Al rifiuto del capofamiglia, il giovane è andato su tutte le furie e gli si è scagliato contro: nella breve colluttazione, ad avere la peggio è stata la moglie, rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve, ad una mano. A quel punto, l'aggressore si è dato alla fuga a piedi, gettando in strada il coltello, ma dopo pochi minuti è stato bloccato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma giunti sul posto a seguito di una chiamata al 112. Il coltello è stato recuperato e sequestrato, mentre il 19enne è stato arrestato.

