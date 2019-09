Roma, rave party abusivo in pineta: 52 denunciati

È di 52 denunciati il bilancio di un intervento dei carabinieri a un rave party organizzato in una pineta a Nettuno, sul litorale vicino Roma. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio sono intervenuti, con l'ausilio della polizia, nella pineta La Campana dove era stato segnalato il rave. Identificati e denunciati 52 giovani per invasione di terreno o edificio in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA