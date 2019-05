Colpi in serie nei supermercati: arrestato il rapinatore di Roma Est

Tre rapine ai danni dei supermercati della zona di Roma Est solo nel mese di marzo. E' accusato di tutti e tre i colpi D.R.S., classe 1990, arrestato lo scorso 14 marzo in flagranza di reato. Il giovane era stato fermato dalla polizia mentre stava tentando di portare a termine un colpo ai danni proprio di un supermercato, in via della Stazione Prenestina. Con il volto travisato e agendo con estrema rapidità, era entrato nell’esercizio commerciale iniziando a minacciare i cassieri simulando il possesso di una pistola all’interno della tasca.



Dopo la fuga e un breve inseguimento, il giovane era stato bloccato dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato Torpignattara che dall’esterno avevano notato il tutto. In seguito all'arresto e agli elementi probatori acquisiti, ha preso corpo un’attività investigativa che ha consentito di attribuire a D.R.S. anche le precedenti rapine commesse con il medesimo “modus operandi”.

