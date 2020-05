Roma, dodici rapine in due mesi: svaligiati supermercati e farmacie tra Axa e Infernetto. Tre arresti

Il 18 febbraio scorso i tre malviventi (due dei quali recidivi) vengono rintracciati e sottoposti a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla stessa Procura della Repubblica, per una rapina avvenuta il precedente 15 febbraio ai danni di un supermercato: in quell'occasione, i militari erano riusciti a recuperare l'arma (una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa), gli indumenti ed il motociclo utilizzato per il colpo.

I successivi approfondimenti investigativi, svolti attraverso l'analisi di numerosissime immagini dei sistemi di videosorveglianza, tracciamento dei percorsi tramite gps e analisi dei telefoni cellulari, hanno consentito di risalire a ritroso alla responsabilità degli indagati anche per le altre rapine. Grazie alle perquisizioni successive al fermo dei tre indagati è stato possibile recuperare e sottoporre a sequestro un vero e proprio arsenale che era nella disponibilità dell'organizzazione criminale: una pistola semiautomatica Beretta calibro 40 s.w. (risultata provento di furto) e relativo munizionamento, una pistola semiautomatica Bernardelli cal. 7,65 con matricola abrasa, una pistola lanciarazzi,un fucile automatico Beretta cal. 12, con calciolo tagliato e canna mozzata, numerose munizioni di vario calibro. Le armi erano state occultate accuratamente presso l'abitazione di uno degli indagati e in un magazzino alla periferia di Roma, che fungeva da base logistica. Il provvedimento è stato notificato in carcere a due indagati, già detenuti, mentre il terzo è stato prelevato dalla sua abitazione, ove si trovava agli arresti domiciliari, ed associato alla casa circondariale.



Studiavano il negozio, la posizione, il percorso con auto e scooter, poi entravano in azione: così tre rapinatori hanno rapinato, tra gennaio e febbraio, dodici negozi tra farmacia, supermercati, tabacchi nelle zone di Acilia, Axa, Palocco, Infernetto. Erano diventati l'incubo per commercianti e residenti: fino a questa, quando sono stati arrestati. Al termine di un'accurata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, i carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei tre indagati ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione e porto di arma comune da sparo, detenzione di arma tipo guerra e porto di arma clandestina.I rapinatori, tra i mesi di gennaio e febbraio 2020, ha messo a segno almeno 12 rapine a mano armata (e ne hanno tentate altre tre) ai danni di altrettanti esercizi commerciali, prevalentemente tabaccherie, supermercati e farmacie: per un bottino circa 36.000 euro. I colpi avvenivano sempre attraverso lo stesso canovaccio: due uomini armati e travisati, più un altro che svolgeva il lavoro preliminare di studio degli obiettivi previo sopralluogo. Il sistema sembrava infallibile, tanto che la sera del 5 febbraio scorso i tre indagati hanno commesso ben tre rapine consecutive in diversi esercizi commerciali in meno di mezz'ora, erano diventati l'incubo di commercianti e residenti.leggi anche Roma, Casal Bruciato, due rapinatori con le mascherine svaligiano supermercato e fuggono in scooter