Roma, era l'incubo dei commercianti: arrestato rapinatore seriale. Ecco come agiva

Entrava nei negozi con il volto coperto e armato di coltello, pietra o bastone. Era diventato l'incubo dei commercianti il rapinatore seriale arrestato dai carabinieri a Torvaianica. Il 20enne italiano, con precedenti, dal mese di luglio al mese di settembre dell’anno 2018 aveva commesso una serie di rapine ai danni di alcuni supermercati e tabaccherie nel comune di Pomezia. Il malvivente, travisandosi il volto, entrava all’interno degli esercizi commerciali armato di un coltello, di una pietra o di un bastone e, minacciando i dipendenti, si faceva consegnare la somma contenuta all’interno della cassa.

Mette a segno 12 rapine in 72 ore: caccia al bandito solitario. Ecco come agisce

Roma, cinque rapine in un’ora a Tor Carbone: è caccia al ladro



I colpi venivano eseguiti con estrema rapidità. I carabinieri di Torvaianica, visionando le telecamere degli esercizi commerciali, sono riusciti a individuare il giovane che è stato poi riconosciuto anche da alcune vittime. Al malvivente, che già si trovava in carcere a Rebibbia, poiché colpito da una condanna definitiva per altri reati commessi in precedenza, è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA