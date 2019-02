Roma, rapinano automobilista col trucco dello specchietto e vanno a fare shopping

«In trasferta» da Napoli hanno utilizzato il classico trucco della gomma bucata, consistente nel distrarre il conducente dell'auto segnalando un pneumatico forato, mentre un complice si appropria degli oggetti presenti all'interno del mezzo. In questo caso ad essere derubato è stato un uomo, a cui i tre colpevoli, due donne e un uomo, hanno portato via un borsello contenente danaro contante, documenti ed alcune carte di credito.



E poi utilizzando le stesse, poco dopo, sono andati a fare acquisti presso alcuni negozi all'interno di un centro commerciale su via Casilina. Il maldestro tentativo non è andato a buon fine e i tre, scoperti, si sono dati alla fuga a bordo di un'autovettura, rischiando anche di investire un addetto del centro commerciale.



L'allarme è stato subito inoltrato al Nue, e la sala operativa della Questura ha fatto convergere sul posto alcune pattuglie, fornendo le loro descrizioni. Alla fine, le pattuglie, una del reparto volanti e un'altra del commissariato Prenestino, hanno intercettato i fuggitivi, due donne ed un uomo, che hanno provato a dileguarsi ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.



Nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso di alcune carte di credito rubate e di alcune migliaia di euro in contanti, riconsegnate al derubato che nel frattempo aveva sporto denuncia. I tre, identificati per P.S., 40enne nato a Napoli, I.F. e F.M., 33 e 25 anni, anche loro di Napoli, al termine delle indagini sono stati tratti in arresto e per loro il Tribunale ha convalidato la misura restrittiva, disponendo il divieto di ritorno nel comune di Roma. Le indagini non sono comunque concluse. Si cercherà infatti di accertare altri eventuali episodi analoghi di cui i tre potrebbero essersi resi responsabili.

