Due banditi, disarmati, saltano i clienti in fila e rapinano farmacia

La sopraffazione allo stato puro. Due individui, dal fisico palestrato, sono entrati in una farmacia del Tufello e l’hanno usata come fosse un bancomat. Con calma hanno scansato i clienti in fila. Poi, hanno raggiunto le casse, le hanno aperte, hanno preso i soldi all’interno e se ne sono andati. Una rapina senza uso di armi, ma realizzata solo grazie alla presenza fisica e ai modi aggressivi dei banditi.E’ accaduto nella mattinata di lunedì nella farmacia di via delle Isole Curzolane, al Tufello. E’ intervenuta la polizia che ha registrato le testimonianze dei presenti. ”Quei due sono entrati - dice una cliente - ed ho subito capito che erano dei malviventi. Erano muscolosi e non hanno detto una parola, solo fatti: hanno aggirato il bancone hanno preso qualche biglietto da 100 euro e sono fuggiti. Del resto nessuno di noi clienti ed anche i dipendenti avremmo potuto fare nulla per fermarli”. I banditi hanno agito indossando berretti, occhiali e sciarpe, quindi, sarà difficile per gli investigatori identificarli.E si scopre che la farmacia ha già subito altre rapine. Pochi giorni fa, al Portuense, due rapinatori misero a segno un colpo ad un Mc Donalds anche loro senza usare armi. Entrarono e, minacciando verbalmente i dipendenti, si fecero aprire una cassaforte. ”Potrebbe essere un brutto segno il fenomeno delle rapine senza armi nella Capitale - commenta un inquirente -. Vuol dire che girano pregiudicati che agiscono senza più inibizioni, convinti della loro impunità e che usano con prepotenza i negozi come se fossero bancomat”.