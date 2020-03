Roma, Tor Bella Monaca, armati di pistola rapinano un supermercato: arrestati due uomini

Pistola in mano, il volto coperto da una mascherina, entrano in azione per mettere a segno la rapina di un supermercato nel quartiere di Tor Bella Monaca. Uno è entrato nello store minacciando la cassiera e ripulendo la cassa di 1400 euro, l'altro, il complice, lo aspettava in macchina per ripartire a razzo. Ma sono finiti in manette due uomini di 45 e 59 anni (quest'ultimo

nullafacenti e con precedenti, presi dall'intervento dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.



E' accaduto sabato sera verso le 18:40 in via Aspertini, poco prima della chiusura, quando hanno messo a segno una rapina ad un supermercato. Mentre uno armato di pistola e con il volto travisato da mascherina e con cappuccio, riusciva ad impossessarsi dell'incasso di circa 1.400 euro, dopo aver minacciato la cassiera, il complice lo attendeva fuori a bordo di un'auto con il motore acceso e sono fuggiti. I carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca, intervenuti subito dopo il colpo, a seguito delle indagini svolta anche con l'ausilio delle immagini dell'impianto di videosorveglianza sono risaliti al 45enne. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione del sospettato, nell'appartamento hanno trovato anche il complice.



A seguito della perquisizione domiciliare e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati dai due durante la rapina, una pistola Beretta 8000 Cougar, calibro 9x21, con matricola abrasa, una paletta rifrangente senza matricola, ma riportante segni distintivi del corpo della Guardia di Finanza e la somma contante di 800 euro, in banconote di vario taglio. Il 59enne è stato denunciato anche per evasione. Dopo l'arresto la coppia di rapinatori è stata accompagnata in caserma e successivamente, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, accompagnati presso il carcere di Regina Coeli. A termine del rito direttissimo, l'arresto del rapinatore è stato convalidato e per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari)