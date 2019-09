Roma, si finge un cliente e rapina il negozio con una spranga di ferro: caccia al bandito

Si è finto cliente per poi estrarre una spranga in ferro e mettere a segno la rapina. Poi è fuggito su una vecchia Panda celeste. La rapina si è verificata nel primo pomeriggio in un negozio di casalinghi alla Borghesiana a Roma. Un individuo è entrato all'interno con la spranga con la quale ha terrorizzato la titolare. Si è avventato sulla cassa ed è fuggito con circa mille euro. Sul posto la polizia che ha ricercato la Panda celeste ma il bandito è riuscito a fuggire.

