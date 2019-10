Roma, reagisce a rapina, gli sparano alla testa: grave 25enne

Un ragazzo di 25 anni è stato ferito da un colpo di pistola alla testa durante una rapina nella tarda serata di ieri a Roma. È accaduto intorno alle 23.30 un via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella. A quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa. Il ragazzo è stato operato e sarebbe in pericolo di vita.

La ragazza è stata soccorsa e medicata. Un proiettile, che ha anche infranto uno dei vetri del pub, è stato rivenuto sul luogo dell'aggressione dove sono intervenuti i carabinieri della stazione piazza Dante e del nucleo investigativo. Si indaga per tentato omicidio e si cercano due uomini.

