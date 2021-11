Mercoledì 17 Novembre 2021, 11:12

Bonnie e Clyde colpiscono ancora, armati di pistola hanno rapinato un sexy shop sulla Palmiro Togliatti. La coppia di banditi è ricercata dalle forze dell'ordine che temono che i due possano colpire ancora. La rapina si è verificata intorno alle 11 di sera nel negozio della Togliatti vicino a Ponte Mammolo. L'uomo e la donna sono entrati senza coprirsi il volto e lui impugnava una pistola. Sotto la minaccia dell'arma, i dipendenti hanno dato l'incasso davvero esiguo, circa 200 euro. La coppia è fuggita con i soldi. All'interno del negozio c'era anche qualche cliente che ha provato molta paura nel trovarsi nel bel mezzo di una rapina a mano armata.

Treviso, rapina a casa del petroliere Miotto. «Minacciavano mia figlia e gli abbiamo dato tutto»



«Avranno avuto meno di 30 anni - racconta un testimone alla polizia dei due rapinatori -. Altezza media, lei aveva i capelli lunghi neri e non ha avuto alcun cedimento ma ha dimostrato sangue freddo. Si muovevano quasi in modo paramilitare».

Non si sa come Bonnie Clyde siano fuggiti. Non ci sono testimoni oculari della loro fuga. Possano essersi allontanati a piedi per poi prendere un'auto parcheggiata poco prima oppure possano avere usato uno scooter per fuggire.



L'ALLARME

Subito è scattato l'allarme rapina alla sala operativa del 113 che ha inviato più equipaggi delle volanti. Le auto della polizia sono arrivate in modo tempestivo, ma la coppia era già riuscita a fuggire. Sono stati istituiti posti di blocco e altre auto della polizia hanno pattugliato il quartiere ma dei banditi nessuna traccia. C'è allarme fra le forze dell'ordine sul fatto che l'uomo e la donna possano diventare rapinatori seriali, ammesso che già non lo siano.



PUNTO DEBOLE

Gli investigatori sono concentrati nello stabilire se la coppia abbia già colpito in passato. Sono armati e si accontentano anche di magri bottini. Elementi che rendono più probabile l'ipotesi che i due colpiscano ancora. Un punto debole i rapinatori l'hanno dimostrato agendo a volto scoperto. È già stato fatto un sommario identikit dato ad ogni equipaggio delle volanti proprio con l'intento di bloccare la coppia armata.

Qualche anno fa, ci fu una coppia, denominata Bonnie e Clyde, che fu responsabile di una serie di rapine a supermercati ed anche in ristoranti. La coppia inanellò decine di rapine fino ad essere presa dalla polizia.