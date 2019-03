Rapina una profumeria, caccia al ladro nelle strade del centro

Caccia al ladro per le vie del centro. Un individuo, a metà pomeriggio, è entrato in una profumeria di via della Mercede con una sacca nella quale ha fatto scivolare confezioni di profumi. Il titolare si è accorto delle scatole che sparivano nella busta ed è intervenuto per bloccare il ladro che, però, ha reagito picchiando il proprietario del negozio.



Il bandito, un uomo di colore, è fuggito a piedi verso via del Tritone. I passanti hanno visto l’uomo correre a perdifiato, come se avesse combinato qualcosa, ed hanno chiamato i soccorsi. Alcuni equipaggi della polizia sono convogliati nelle strade attigue a piazza di Spagna, piazza San Silvestro ma il rapinatore è riuscito a farla franca. Si tratta di un ragazzo che indossava una giacca arancione con occhiali da sole. Il titolare della profumeria l’ha descritto sulla ventina, africano. © RIPRODUZIONE RISERVATA