Roma, gli strappano la collanina e lui reagisce: rapinatore bloccato dai carabinieri a Ponte Sisto

Domenica 3 Ottobre 2021, 12:09

Lo ha avvicinato alle spalle e ha tentato di strappargli con forza la collanina che aveva al collo. L'aggressore è un 33enne del Marocco, la vittima un turista olandese di 20 anni che ha reagito alla rapina avvenuta a Ponte Sisto nel bel mezzo della movida serale. Fortunatamente una pattuglia di carabinieri in borghese ha notato la scena ed è subito intervenuta. Il 33enne ha tentato di scappare spintonando e cercando di colpire anche i militari che però lo hanno bloccato e arrestato. La collana in oro è stata restituita al proprietario e l’arrestato è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.