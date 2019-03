In fila al distributore di benzina, estrae una pistola e rapina il titolare

Panico e paura stamattina in un distributore di carburante in via di Casal Boccone dove si è materializzato un individuo in sella ad uno scooter che ha estratto una pistola per rapinare il benzinaio. La rapina si è verificata alle 10, nel distributore IP, mentre alcuni automobilisti erano in fila per il rifornimento di carburante. Il andito ha tagliato la fila, ha minacciato di morte il titolare, puntandogli contro l’arma e così ha ottenuto i soldi dell’incasso, poi si è dileguato verso San Basilio. I residenti hanno sentito le sirene della polizia e visto diverse pattuglie che stavano dando la caccia al fuggitivo. Il rapinatore è riuscito a sparire nel traffico. Si tratterebbe di un italiano. Difficile una descrizione somatica: al momento del colpo indossava un casco integrale. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere della zona.

Perugia, furto choc vicino all'ospedale: distributore distrutto e cassonetti in fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA