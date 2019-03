Tre individui di etnia rom hanno fatto irruzione in un appartamento di via Berengario, zona piazza Bologna, e, quando si sono resi conto che c’era il proprietario l’hanno minacciato di morte. E’ accaduto giovedì pomeriggio. Verso le 19.30, la vittima, un uomo sulla sessantina, ha chiamato le forze dell’ordine segnalando, appunto, che era stato vittima di una rapina in casa. Dai primi riscontri è emerso con chiarezza che i tre malviventi volessero fare un furto ma il proprietario era nell’abitazione e, quindi, la loro azione si è trasformata in rapina. I banditi hanno estratto un punteruolo con il quale hanno minacciato di morte il proprietario dell’appartamento. L’uomo si è visto il bandito con il punteruolo minacciarlo da pochi centimetri. Insomma, ha subito realizzato che era ostaggio dei malviventi che hanno preso del contante e qualche carta di credito.

Roma, rapinavano i passanti con i bastoni al Prenestino: presa la gang della Ford Focus

Dopo avere obbligato la persona presa in ostaggio a sedersi sul divano, sono fuggiti. Gli investigatori hanno soccorso la vittima che era in affanno per il terrore subito durante le fasi del colpo. Dalla descrizione dei rapinatori non ci sarebbero dubbi che si tratti di nomadi dell’Est. Polizia e carabinieri hanno setacciato la zona ma i tre sono riusciti a fuggire. Gli agenti si sono fatti descrivere dal proprietario i tre malviventi. Dovrebbe trattarsi di uomini sulla trentina, uno di loro aveva la barba lunga. Poi, sono state presi alcuni video delle telecamere della zona per vedere se sono stati ripresi i banditi prima il colpo o dopo durante la fuga.

Già da oggi, gli investigatori potrebbero avere dei risultati per quanto riguarda i video. L’incursione di ladri rom che, davanti ai proprietari, invece di fuggire, si trasformano in rapinatori ed agiscono con l’uso di lame o di altre armi è accaduta di recente in altre zone della città: al Casilino, al Prenestino ed anche all’Eur. Qualche giorno fa, una notte di paura per due coniugi residenti in via Millevoi, a Fonte Meravigliosa. Marito e moglie hanno sorpreso due nomadi in casa e la coppia di ladri, invece di fuggire, ha estratto un coltello minacciando di morte gli ostaggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA