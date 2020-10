Roma, Casal Bertone: rapina all'Ubi Banca, impiegato ferito alla testa con il calcio della pistola

Rapina a Casal Bruciato: verso le 10.30 due uomini con le mascherine e armati di pistola hanno fatto irruzione nei locali della Ubi Banca di via Tiburtina 604. Paura fra gli impiegati e i clienti presi in ostaggio: un cassiere è stato ferito alla testa da uno dei banditi che ha usato con il calcio di una pistola. Inizialmente era stato riferito di un colpo esploso dall'arma. Il bottino è ancora da quantificare ma va oltre i 50.000 euro. Non si sa con quale mezzo i rapinatori si siano poi allontanati. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Casal Bertone e della compagnia di piazza Dante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA