Roma, rapina gioielleria con un coltello ma un errore lo incastra: arrestato 19enne

Ha rapinato una gioielleria il 10 febbraio scorso armato di un lungo coltello da cucina con il quale ha minacciato i negozianti, trafugando oggetti preziosi per un valore di diverse migliaia di euro. Ad avviare l’attività investigativa, sulla base delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio e di altri sistemi in strada, gli investigatori del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte.

In particolare dall’analisi dei filmati, dalle movenze e dalla gestualità del rapinatore i poliziotti hanno dedotto che lo stesso fosse piuttosto giovane e che probabilmente, vista la direzione di fuga verso Largo San Vincenzo de Paoli, fosse anche residente molto vicino al luogo della rapina. Le indagini si sono così concentrate su ragazzi che gravitano nel quartiere ed in particolare l’attenzione dei poliziotti si è soffermata su un italiano di 19 anni, con precedenti di polizia.



Ad avvalorare l’ipotesi investigativa la comparazione fra il fermo immagine del rapinatore e la fotografia contenuta nel sistema S.a.r.i., in uso alle forze dell’ordine. L’identificazione del giovane è poi avvenuta attraverso le impronte lasciate da questi su alcune superfici in vetro della gioielleria, repertate dagli agenti nel corso del sopralluogo.Rintracciato all’interno di uno studio di tatuaggi, il 19enne è stato denunciato per rapina aggravata. Sequestrato il coltello utilizzato per commettere il reato ritrovato durante la perquisizione della sua abitazione.

