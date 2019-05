Roma, rapinano due farmacie in pochi minuti con le pistole rubate: presi in tempo di record

In pochi minuti hanno seminato il panico a Montesacro con due irruzioni a scopo di rapina in altrettante farmacie. E’ accaduto la sera di lunedì, quando due banditi, incappucciati ed armati, hanno fatto irruzione nella farmacia Piccioni di via Valsassina. Un rapinatore ha puntato la pistola contro la titolare ma ha dovuto desistere: in cassa non c’erano più i soldi. La coppia è fuggita in sella ad un motorino e pochi minuti dopo è riuscita a rapinare la farmacia Grimaldi di viale Jonio.

Gli equipaggi delle volanti hanno setacciato la zona, sapendo che si trattava delle stesse persone. Dopo un’indagine lampo sono riusciti ad arrestare i responsabili: sono due pregiudicati di Ponte Mammolo. Il colpo di scena si è avuto quando i poliziotti hanno perquisito l’abitazione di uno degli arrestati: sono state trovate due pistole con la matricola abrasa: una semiautomatica calibro 9 e un potente revolver. La detenzione illegale delle pistole fa ritenere che le persone arrestate stavano per mettere a segno altri colpi. Ma gli uomini delle volanti come sono arrivati ad individuare i rapinatori? Una telecamera ha ripreso i banditi e soprattutto la targa dello scooter. Ma il veicolo non era loro ma prestato da un amico. I polizziotti sono arrivati nelle abitazioni dei rapinatori molto presto e così facendo hanno evitato che la coppia potesse distruggere prove o crearsi alibi. Sono stati sequestrati gli abiti indossati durante il colpo. Per i due sono scattate le manette. Le rapine hanno scosso i residenti del quartiere che, la sera dei colpi, avevano notato molte pattuglie della polizia arrivare anche a sirene spiegate. Molti hanno appreso dagli stessi farmacisti dell’arresto dei responsabili da parte della polizia.

