Roma, rapinano farmacia e tentano di confondersi tra i passeggeri della metro: un video li incastra

Rapinano una farmacia e tentano di scappare tra i passeggeri del Terminal Anagnina. I due rapinatori sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri. Si tratta di un 20enne di Frascati, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l’accusa di rapina in concorso e un 34enne di Marino, denunciato a piede libero con la stessa accusa. Avevano colpito in una farmacia di via Appia Nuova.



Quasi all'ora di chiusura della farmacia, il 20enne, con volto parzialmente travisato, è entrato all’interno e, armato di taglierino, ha minacciato l’addetta al banco facendosi consegnare l’incasso della giornata, per poi fuggire a piedi. Scattata la segnalazione tramite 112, sono scattate le ricerche.



Dopo mezzora i due sono stati rintracciati all’interno del Terminal Anagnina, sulla banchina della fermata metro dove era stata allertata anche la pattuglia mista, formata da Carabinieri e militari dell’Esercito dell'11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio-Abruzzo a guida Brigata "Sassari", impegnata nel servizio di “Strade Sicure” presso il nodo di scambio. Il giovane è stato identificato, come confermato dal personale della farmacia e dalle immagini di videosorveglianza interne al negozio, per gli abiti indossati durante la rapina, ed è stato arrestato. Portato in caserma è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. Nelle tasche del 45enne, invece, i Carabinieri hanno ritrovato tutta la refurtiva, per 1.160 euro. L’uomo è stato denunciato, ma su di lui proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di verificare l’esatto ruolo nel reato. La somma è stata restituita al farmacista.

