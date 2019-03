Roma, rapina in una farmacia all'Appio: clienti e dipendenti in ostaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Panico e paura, poco prima delle 19, nella farmacia di via Appia Nuova davanti al centro commerciale, a Furio Camillo. Un bandito solitario è entrato nel locale, con in pugno un coltello. Il giovane ha minacciato di morte i clienti ed i dipendenti.Con fare deciso, sempre impugnando la lama, si è diretto verso le casse dalle quali ha preso le banconote. Una passante ha visto, dal marciapiede, la gente impaurita all’interno, ed ha chiamato i soccorsi. Ma l’azione del rapinatore è stata veloce e precisa: ha messo a segno il colpo in pochissimi minuti, poi si è dato alla fuga con il bottino. Sul posto sono accorsi alcuni equipaggi della polizia che hanno anche perlustrato la zona cercando d’intercettare il fuggitivo ma senza successo. Difficile risalire ad un suo identikit: indossava sciarpa, cappello ed occhiali. Non è escluso che potrebbe già essere il responsabile di altri colpi in zona.