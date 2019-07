Roma, paura all'Esquilino: aggredito il titolare di un chiosco di pelletteria

Hanno cercato di rapinare il gestore di un chiosco di articoli da pelletteria in piazza dell', a Roma . Gli agenti del commissariato di zona sono intervenuti hanno notato alcune persone allontanarsi frettolosamente a piedi in direzione di via De Petris, riuscendo a bloccarne solo uno, D.A.O. nato in Guinea, di 18 anni.Dopo aver riconosciuto il ladro, la vittima ha riferito agli agenti che poco prima, alcuni cittadini africani si erano avvicinati a lui con fare minaccioso e che uno lo aveva colpito al volto, mentre un altro lo bloccava e un terzo tentava di rubargli il marsupio con all'interno l'incasso giornaliero, circa 160 euro. Il 18enne accompagnato negli uffici del commissariato Esquilino, è stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso con altre persone. Sono in corso ulteriori indagini al fine di risalire all'identificazione dei complici.