Roma, la sindaca con gli studenti per un viaggio della memoria

Un viaggio per ricordare le vittime della shoah e degli eccidi nazisti. Sarà lontana dalla Capitale per alcuni giorni la sindaca di Roma Virginia Raggi. Ieri, dopo aver partecipato alla presentazione del film «Bangla, diario di un film» a palazzo di Rodi a Roma, la sindaca si è diretta in Emilia Romagna per prendere parte a un viaggio della memoria che vede coinvolti gli studenti di alcune scuole superiori capitoline. Il primo appuntamento è stato al campo di concentramento di Fossoli, in provincia di Modena, luogo in cui «fu scritta una delle pagine più buie della storia», ha commentato Raggi in serata su Twitter.



Il prossimo appuntamento in programma è a Marzabotto, in provincia di Bologna, per una visita sui luoghi dell'eccidio compiuto dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944. Ultima tappa a Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, per visitare i luoghi dell'eccidio iniziato all'alba del 12 agosto del 1944. «Ricordiamo le vittime della shoah e trasmettiamo ai ragazzi il valore della memoria», ha precisato Raggi. Il rientro della sindaca nella Capitale è previsto per sabato mattina.

