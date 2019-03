Abbandona un frigo ai cassonetti, Raggi mette il video su Fb: «Multato nuovo zozzone»

La sindaca Virginia Raggi, in un post su Facebook, denuncia un’altra persona beccata a Roma a smaltire illegalmente un frigorifero. «Ecco un altro zozzone beccato mentre tentava di disfarsi di un frigorifero. Gli agenti del nucleo Pics Ambiente, insospettiti da questo incivile che passeggiava nella zona sud-est di Roma, con un frigorifero nel carrello, lo hanno seguito».



Nel video che il sindaco ha pubblicato sul suo profilo, si vede, infatti, un uomo che trasporta l’apparecchio su un carrello del supermercato. «I sospetti degli agenti erano fondati: come vedete dalle immagini, dopo pochi minuti il carrello con il frigorifero è stato abbandonato accanto ai cassonetti - ha aggiunto la prima cittadina - L’uomo è stato identificato e multato con una sanzione di 600 euro. Voglio ricordare a tutti i romani che i frigoriferi (come vecchie televisioni, computer, stampanti o lampade) rientrano nella categoria dei rifiuti elettronici che, come i rifiuti ingombranti si possono smaltire gratuitamente presso le isole ecologiche presenti in ogni municipio della città. Inoltre è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero ChiamaRoma 060606 o compilando il modulo che si può scaricare dal sito di Ama».

