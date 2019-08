Ragazzo scomparso vicino Roma, ritrovato due giorni dopo in un fosso: sta bene

È stato trovato Stefano Garzilli, il giovane di 24 anni scomparso due giorni fa durante un escursione alle porte di Roma. Il ragazzo è stato ritrovato in un fossato dove era caduto ed è in buone condizioni. I soccorritori lo hanno trovato nei pressi di Roccagiovine in una zona con tratti impervi e insidiosi.

La zona in cui è stato avvistato Stefano, la località Ronci, presenta dei tratti decisamente impervi e molto pericolosi per gli escursionisti meno esperti. Il ragazzo, con tutta probabilità, ha perso l'orientamento ed è scivolato, precipitando nel fossato dove nel primo pomeriggio di oggi è stato avvistato dai soccorritori, che hanno avviato immediatamente le operazioni di recupero.

Ultimo aggiornamento: 17:48

