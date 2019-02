Roma, ragazzo autistico si perde in metro, ritrovato dal macchinista

Ha cominciato a vagare per la stazione, disorientato e spaventato è salito su un altro treno della metro e ha cominciato il suo viaggio. Fino a quando il ragazzo autistico non è stato trovato da un macchinista alla fermata Giulio Agricola che l'ha preso per mano fino all'arrivo del suo accompagnatore. E' successo ieri pomeriggio nella metro A. Il suo accompagnatore ha dato l'allarme ad Anagnina rivolgendosi all'operatore di stazione.Nel giro di qualche minuto, grazie alla prontezza del personale Atac coordinato dalla dirigenza centrale traffico della linea, il ragazzo è stato individuato alla fermata Giulio Agricola a bordo di un convoglio che viaggiava in direzione Battistini. Lo scrive su Facebook Atac, l'azienda di trasporto di Roma, in un post intitolato: «Il personale Atac dal grande cuore». «Il giovane è stato avvicinato dal macchinista G.T. e anche da un autista E.B. (intervenuto in aiuto mentre si stava recando al lavoro) che, con calma e dolcezza, lo hanno accompagnato sino alla stazione Arco di Travertino. Lì è rimasto in compagnia dell'operatrice di stazione V.B. e delle guardie giurate in pattuglia, sino all'arrivo del suo accompagnatore».