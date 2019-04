Roma, sfidano il Tevere con camere d'aria gonfiate: 2 ventenni salvati, uno rischia l'ipotermia

Follia a Ponte Garibaldi, nel pieno centro di, dove due ventenni sono stati recuperati in extremis dalle acque del. Volevano sfidare il fiume con un«artigianale» ma hanno rischiato di annegare sotto gli occhi dei genitori che filmavano l'impresa.È successo alle 19,50 di oggi I due ragazzi, 25 e 21 anni, erano partiti da Terni con tre camere d'aria di camion gonfiate e legate insieme. Avrebbero voluto fare tutta la discesa del fiume fino alla foce, seguiti dai genitori che li riprendevano, ma le acque del Tevere hanno presto avuto la meglio e per salvare i due giovani sono dovuti intervenire i sommozzatori. Il 25enne, recuperato in extremis, è stato trasportato d'urgenza in ospedale per il rischio di ipotermia.