Una ragazza è morta in mattinata a Roma, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. Per cause non ancora chiare, la donna ha perso la vita nello sviluppo di un incidente frontale tra un'auto della polizia stradale e una seconda macchina, forse inseguita dagli agenti. La ragazza era estranea alle ricerche della polizia.

