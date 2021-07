Sabato 31 Luglio 2021, 00:24

Una ragazza di 22 anni si è gettata dal ponte nel fiume con l’intenzione di togliersi la vita. Ma la giovane è stata soccorsa dalla polizia che è intervenuta tempestivamente per salvarle la vita. Provvidenziale, quindi, l’intervento degli uomini della Sezione Volanti e della Squadra Fluviale, diretti da Massimo Improta e del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

Il tentato suicidio si è registrato verso le 13.50 di ieri su ponte Marconi. È stato un passante a vedere la scena e a chiamare il 112. Il caso ha voluto che la squadra della polizia fluviale si trovasse a pochi metri di distanza perché stava pattugliando quel tratto di Tevere. Ma gli agenti non erano sulla loro imbarcazione. I poliziotti hanno visto la barca di un pescatore che hanno richiamato a riva ed hanno preso la barca per effettuare il salvataggio. Con la piccola imbarcazione hanno raggiunto lo specchio d’acqua subito dopo ponte Marconi in direzione ponte della Magliana e fra i mulinelli hanno visto la ragazza ormai sotto il pelo dell’acqua e trascinata dalla corrente. La donna era quasi completamente sommersa, l’unica cosa visibile era soltanto un braccio che sporgeva dalla vegetazione.

La ragazza è stata afferrata da un poliziotto che l’ha tratta in salvo e presa in braccio. Poi è stata portata a riva dove l’attendeva personale del 118 che le ha prestato le prime cure. La ragazza ha bevuto ma non è grave grazie al tempestivo salvataggio della Fluviale. Quindi, sull’ambulanza è stata accompagnata al San Camillo per gli ulteriori accertamenti medici. Sembra che la giovane attraversi un periodo di depressione e che tale stato possa essere il movente del gesto estremo.