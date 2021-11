Martedì 16 Novembre 2021, 23:07

Tornano in azione le bande di georgiani, specialisti nei furti in appartamento, Le segnalazioni arrivano da Monteverde fino a Montesacro, passando per Conca d’Oro. Uno dei “professionisti” più abili è stato arrestato l’altra notte dagli agenti del commissariato San Basilio che lo hanno stanato mentre si arrampicava come uno spiderman sui tubi delle impalcature di un palazzo in ristrutturazione in via Val d’Ala. Otar G., classe 1991 e una sfilza di precedenti specifici alle spalle, stando agli inquirenti, è uno dei massimi esperti del “settore”.

Furti a Montesacro, sorpresi sul fatto

E mentre i poliziotti delle pattuglie San Basilio 6 e Fidene 1 lo inseguivano per poi raggiungerlo e portarlo in ufficio, almeno un altro dei suoi complici è fuggito via. L’allarme era stato dato al 112 intorno alle 4,30 della notte da un inquilino del primo piano che era rimasto sveglio per finire di lavorare al computer. L’uomo dalle finestre ha scorto le figure di almeno due persone che salivano sui ponteggi e armeggiavano sugli infissi dell’appartamento. Gli agenti non hanno perso tempo, sono arrivati sul posto immediatamente. L’impalcatura era anche discretamente illuminata, così Otar e la sua banda sono stati sorpresi all’opera.

Guanti, passamontagna e un cacciavite



Il 30enne aveva con se guanti, un passamontagna, un cacciavite. Risulta irregolare in Italia e aveva un decreto di espulsione. Eppure era riuscito a mettere a segno furti a ottobre 2020, a febbraio di quest’anno, ancora a marzo e ad aprile pure per ricettazione. Questi almeno quelli scoperti o addebitati. Nel quadrante Nord Ovest, ma anche a Sud Ovest le segnalazioni di furti in appartamenti sono continue. I raid avvengono anche in pieno giorno, specie ai piani bassi e dove i ladri trovano infferriate aperte. In un caso, In via Rocci, a Monteverde, i ladri sono entrati in casa alle 19, dentro c’erano i proprietari. Ad accorgersene il cane della coppia. Quando le forze dell’ordine sono arrivate per il sopralluogo, uno dei banditi si era chiuso in una camera da letto e ha avuto anche la sfrontatezza di uscire da una finestra dopo avere trafugato soldi e gioielli.