Roma, raduno di ubriachi finisce in rissa con gli agenti

Basta schiamazzi, i residenti non ne potevano più, eppure loro, invitati a far meno rumore durante il loro raduno di bevute all'aperto si sono scagliati arrabbiati verso gli agenti.



Per questo, un 25enne e una 23enne entrambi romani, e un 37enne peruviano sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È accaduto in viale dell'Aquedotto Alessandrino a Roma dove gli agenti del commissariato Prenestino sono intervenuti su richiesta di alcuni residenti che lamentavano schiamazzi notturni da parte di un gruppo di giovani. Al loro arrivo gli agenti hanno trovato i tre che consumavano bevande alcoliche e che urlavano. All'invito di fare meno fracasso i tre hanno protestato e insultato gli agenti che, per risposta hanno tentato di identificarli subendo una aggressione con calci, pugni e sputi. Atteggiamento che i tre non hanno mutato nemmeno una volta sistemati all'interno delle volanti dove hanno cercato di sfondare la parte divisoria interna con calci e testate e persistendo nello sputare nell'abitacolo. Ultimati gli atti i tre sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonchè per danneggiamento aggravato su beni dello Stato. Nella circostanza due poliziotti sono stati refertati con 7 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA