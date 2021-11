Roma, crack e cocaina: 4 arresti in poche ore, tra i pusher anche due minorenni

Quattro persone arrestate per spaccio di droga e un minorenne denunciato. E' il bilancio dell'ultimo blitz dei carabinieri. Nel quartiere Trionfale i militari hanno arrestato un cittadino albanese di 37 anni che aveva con sé circa 95 gr di cocaina e 14.000 euro in contanti. A Trastevere hanno arrestato un 42enne romano, disoccupato e con precedenti: nella sua auto sono state sequestrate 24 dosi di “crack”, del peso di 10 g circa, 21 dosi di cocaina del peso di circa 12 g, 210 euro in contanti. E' scattato l'arresto anche per un quindicenne, uno studente romano, che in Circonvallazione Gianicolense è stato trovato in possesso di 4 panetti di hashish del peso di circa 400 g e di un tirapugni in ferro. In manette anche un imprenditore romano di 42 anni sorpreso in possesso di 62 g di hashish e di altri 5 g di marijuana. Infine, i militari, a Bravetta hanno denunciato a piede libero un ragazzino romano di 14 anni trovato in possesso di 3 g di hashish, un bilancino di precisione e 85 euro.

