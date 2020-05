Quanta gente c'è in spiaggia? E' il caso di mettersi in viaggio? A Roma arriva una app per far informare i cittadini in tempo reale, prima di mettersi di partire verso il mare, sulla situazione delle spiagge libere. Con «Seapass - Il Mare di Roma», una app scaricabile da cellulare e tablet che l'amministrazione capitolina ha messo in campo, si potrà conoscere l'affluenza sulle spiagge libere e se ci sono ancora posti disponibili, per evitare assembramenti agli ingressi. Come un semaforo: il verde indicherà che ci sono molti posti liberi, il giallo che la spiaggia si sta riempendo e il rosso che è piena.

«Chiunque vuole trascorrere una giornata mare può consultare la app e decidere se andare oppure no. Vogliamo consentire ai cittadini un accesso alle spiagge di Roma in totale sicurezza - ha sottolineato la sindaca Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, la prima dopo il lockdown - Non c'è volontà repressiva ma di collaborazione con il cittadino. Sono sicura che, anche in questa occasione, i cittadini saranno collaborativi e responsabili».

