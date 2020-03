Roma, incendio al ristorante al Quadraro: paura nella notte, indagini in corso

Un incendio è divampato questa notte nei locali del ristorante Baffo in via dei Fulvi nel quartiere Quadraro a Roma. Le fiamme sono state segnalate alle 3.30 e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno impedito il propagarsi del rogo nei locali adiacenti. Intervenuti anche gli agenti del commissariato Appio. Nessuno è rimasto ferito o intossicato anche perchè il ristorante aveva chiuso a mezzanotte. L'incendio ha danneggiato l'impianto elettrico e gli arredi ma il locale è agibile. Le cause sono da accertare. © RIPRODUZIONE RISERVATA