Roma, serviva caffè al banco nonostante i divieti anti Covid: chiuso tre giorni bar al Quadraro

Consumavano tranquillamente il loro caffè al banco, in violazione alle norme anti Covid che prevedono l'obbligo di asporto. Lo scorso fine settimana, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar della zona, disponendo la chiusura dell'attività per 3 giorni. I militari hanno sorpreso, all'interno del locale, due avventori intenti a consumare in loco, in violazione delle norme per il contenimento epidemiologico da Covid-19. Multato il titolare, un 31enne romano, i carabinieri hanno anche identificato e sanzionato i due clienti, due cittadini romeni di 37 e 38 anni e chiuso l'attività per 3 giorni.

