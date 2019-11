Roma, fermati a un posto di blocco pusher asiatici con 50 grammi di shaboo

Trasportavano 50 grammi di shaboo, la pericolosa droga sintetica particolarmente diffusa tra le comunità asiatiche. Due filippini di 37 e 38 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due erano a bordo di un'utilitaria quando, percorrendo viale Marco Polo a Roma, sono incappati in un posto di controllo. Il loro atteggiamento alla richiesta dei militari di mostrare i documenti di identità e di guida ha fortemente insospettito i carabinieri che hanno deciso di approfondire le verifiche. I due sono stati trovati in possesso di 50 grammi di di shaboo. La droga è stata sequestrata mentre i due uomini sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA