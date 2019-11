Roma, prova a rapinare un poliziotto: arrestato 27enne

Non ha desistito nemmeno quando l'uomo che voleva rapinare si è qualificato come un agente della Polizia di Stato. È accaduto ieri nel pomeriggio in via Val di Nievole angolo via Val Trompia, nel Municipio III. C.A., 27enne romano, gli si è avvicinato chiedendogli dei soldi e, al suo rifiuto, ha cominciato a strattonarlo minacciandolo di morte nonostante la vittima si sia qualificato, mostrandogli tesserino di servizio e placca identificativa, come un poliziotto.



«Non me ne frega nulla, tiro fuori la pistola, te sparo dietro la testa». A questo punto l'agente, preoccupato anche per l'incolumità di un'amica con la quale si trovava, ha immediatamente chiesto ausilio alla sala operativa della Questura di Roma. All'arrivo delle pattuglie del commissariato Vescovio e Porta Pia il ragazzo è stato arrestato per tentata rapina. La successiva perquisizione ha permesso di accertare che il 27enne fosse privo della pistola, che minacciava di utilizzare.



Portato presso il commissariato Fidene Serpentara per gli accertamenti di rito, il giovane - con numerosi precedenti di polizia - è risultato anche destinatario di diverse sanzioni amministrative e di un ammonimento del Questore. Nessuna ferita hanno riportato le due vittime, tra le quali figura anche il poliziotto in servizio presso il commissariato San Basilio.

