Esercitazione di Potezione civile nelle scuole romane, l'iniziativa Pre Res per il IX municipio

Mercoledì 1 Settembre 2021, 17:26

Il 21 novembre 2021 presso alcune zone del IX Municipio di Roma Capitale avrà luogo la prima Esercitazione di Cittadinanza Attiva e Protezione Civile denominata "PRE RES" Roma Capitale 2021 con la prerogativa di poterne replicare modalità e struttura anche negli altri municipi della Capitale e negli altri comuni italiani.

La cultura della prevenzione

La Prevenzione e la Resilienza diventano concetti integrati alla necessaria conoscenza del territorio in cui si vive e lavora, e attraverso la diffusione dei concetti base di “protezione civile” e di “sicurezza integrata” nelle scuole, gli stessi che hanno contribuito a determinare il Programma Formativo Nazionale “Cultura è…Protezione Civile” realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC), e dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) per facilitare l’integrazione dei molteplici aspetti connessi alla sicurezza e all’autotutela attraverso la diffusione della cultura della prevenzione. Da queste premesse nasce l’esigenza dell’Esercitazione PRE RES Roma 2021 che si configura in un nuovo modello esercitativo che coinvolge in primis gli studenti delle scuole del IX Municipio e attraverso loro l’intera collettività tramite una metodologia paritaria tra “conoscenze condivise” e “ottimizzazione dei benefici”.

Studenti, operatori scolastici e Docenti delle scuole primarie e secondarie nonchè gli anziani ospiti nei Centri della Memoria, sono i principali attori che verranno coinvolti nell’esercitazione affinché si possa realizzare quell’auspicato incontro tra passato e futuro, che è indispensabile per un idoneo sviluppo del tessuto sociale.

Il tema alla base dell'esercitazione è correlato a quello dell’emergenza educativa, fenomeno che l’evento pandemico SARS-CoV2 ha ulteriormente acuito, ampliando consistentemente le diseguaglianze legate allo status socioeconomico, all’area geografica di residenza e al divario digitale esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso.

La crisi socioeconomica da SARS-CoV2 ha evidenziato l’importanza di essere preparati anche all’accadimento di disastri a bassa probabilità e alto impatto, come prevede la normativa europea di protezione civile dove il concetto di “rischio” per la tutela e la salvaguardia della vita del singolo, della comunità e dell’ambiente in cui viviamo, risponde ad un concetto molto più ampio e complesso che comprende al suo interno anche i rischi socio-economici e quelli legati alla povertà educativa, cioè a quelli realmente percepiti dalla collettività.

Sono quindi emergenze che non si superano in solitudine, ma attraverso la costruzione della “coesione sociale” e dello sviluppo della “cittadinanza attiva”. È importante, dunque, promuovere tra i cittadini la diffusione della conoscenza dei rischi e dei modi per ridurne l'impatto. In questo quadro si inserisce l’iniziativa, curata dal MIUR e dal DPC, che consiste nel coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e le Università in un articolato e modulare programma culturale di educazione e formazione.

Il programma

Nel 2019 nasce il programma formativo nazionale “Cultura è…Protezione Civile” realizzato con le indicazioni della PCM DPC, il MIUR e la partecipazione attiva di tutte le strutture regionali scolastiche e di protezione civile, che si avvale anche della collaborazione delle ASL, degli enti del Terzo Settore e delle associazioni di categoria e professionali e tra le tante, anche quelle dei Pedagogisti e Educatori. L’emergenza da SARS-CoV2 segna una linea rossa per le attività future di previsione e prevenzione e non può essere individuata solo come un’emergenza sanitaria, ma come un’”emergenza di sistema” che ha strutturato una disgregazione globale provocando una enorme ferita socioeconomica, ancora aperta.

L’emergenza educativa è strettamente connessa alla povertà di risorse e di tutele ambientali, necessarie per sviluppare quelle competenze specifiche e trasversali indispensabili per garantire il pieno diritto alla crescita e alla coesione sociale territoriale, obiettivi strettamente collegati tra loro per la costruzione di una società maggiormente resiliente. «La centralità della scuola come luogo di crescita ed apprendimento ma anche come centro della pianificazione educativa congiunta, costituirà l’elemento centrale del processo che l’Esercitazione PRE RES Roma Capitale 2021 intende innescare per portare concreti benefici agli alunni coinvolti unitamente alle loro famiglie. In questo modo tutte le persone che compongono o ruotano intorno al mondo della Scuola, potranno sempre più riconoscere in essa un punto di riferimento competente e autorevole, capace di offrire opportunità educative di socializzazione e di accrescimento di competenze specifiche e trasversali, anche oltre gli orari e i confini delle attività scolastiche tradizionalmente intese».

Gli obiettivi

Obiettivi dell’Esercitazione PRE RES Roma 2021 L’esercitazione PRE RES Roma Capitale 2021 ha, tra i principali obiettivi, quello di: - Promuovere una cultura fondata sulla prevenzione e sulla resilienza che abbia nei bambini, nei ragazzi, nei Docenti e negli anziani il suo vero fulcro. I Discenti dei Master universitari di II livello PRE RES Roma 2021 in OPEM e in EMCP, unitamente a Docenti e Tutor e agli Uffici preposti, stimoleranno la discussione e l’approfondimento sul PFN “Cultura è … Protezione Civile” tra i Dirigenti scolastici e i Docenti delle scuole del IX Municipio. - Rendere i sopracitati attori dei veri e propri protagonisti non solo all’interno dell’esercitazione ma anche nella vita di tutti i giorni.

Gli istituiti coinvolti:

La giornata del 21 novembre

Programma della Domenica 21 novembre 2021 Nella giornata dell’esercitazione del 21 novembre sarà richiesto agli studenti partecipanti, opportunamente accompagnati da genitori e/o familiari, di recarsi presso l’Area di Attesa più vicina alla propria abitazione, dove troveranno i discenti del Master universitario di II livello in OPEM, il personale di Roma Capitale e i volontari di protezione civile e delle associazioni di volontariato nonché i rappresentanti delle strutture operative invitate a riceverli per parlare con loro di PREvenzione e RESilienza.

Le Aree di Attesa interessate saranno almeno 6, già individuate dal piano comunale di protezione civile in piazze e parcheggi della Città utilizzabili per la concentrazione della popolazione in emergenza e saranno verificate e quindi indicate agli alunni e studenti nelle settimane precedenti l’esercitazione. Le Aree di Attesa – Working Areas saranno allestite a partire dalle ore 08:30 dal personale coinvolto nel progetto esercitativo - in esse verranno sistemate dal personale Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile-DSPC strutture leggere di accoglienza (gazebo, tende), e i volontari presenteranno i veicoli tipo utilizzati per la gestione delle emergenze.

Ogni Area di Attesa sarà presidiata da almeno 6-8 Unità, tra discenti del Master in OPEM, Tutor del Centro Studi E.Di.Ma.S., personale del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale, altri volontari e da un Coordinatore d’Area.