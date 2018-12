Roma, la denuncia di un ristoratore del centro storico: «Clienti a cena davanti a un muro di spazzatura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spazzatura per strada, dopo averla tenuta per giorni in spazi chiusi nel locale perché «nessuno viene più a raccoglierla». A lanciare l'allarme è Riccardo Rondelli, manager di un pub ristorante in via Crispi. Carta, ingombranti, vetro, indirrerenzia ma anche umido, che poco poche ore manda cattivo odore. E' tutto accatastato a ridosso del dehors, da una parte i clienti che cenano, dall'altra una parete di immondizia. E siamo a due giorni da Natale, con il pienone nei locali, tanti turisti ai tavoli, tanta spazzatura da smaltire. «Non oso pensare domenica sera quanta spazzatura ci sarà qui davanti» dice Rondelli.«E' più di un mese che è così - racconta Rondelli - La situazione della raccolta differenziata da parte di “esterni” e non più dell'Ama, ha raggiunto l'inverosimile. Siamo invasi dalla spazzatura, ci hanno abbandonato, lasciamo vetro, plastica, umido fuori tutte le notti come da accordi, ma puntualmente la mattina nessuno passa a raccoglierla e dobbiamo riportarci tutto dentro. Queste sono le condizioni in cui siamo costretti a lavorare, io e tanto altri esercenti del centro storico di Roma». Rondelli ci ha messo del suo per tenere pulita via Crispi: «Tutte le settimane mi armo di scopa e paletta e pulisco i marciapiedi, ma non se ne può più. Ho provato di tutto, ore e ore al telefono, e-mail e fax, ma senza nessun risultato. Ti illudono passando una volta a settimana e una delle vie più centrali di Roma, vicino piazza di Spana e Fontana di Trevi, rimane una discarica a cielo aperto».